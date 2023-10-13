TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hindistan'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Hindistan Parlamentosunun ev sahipliğinde düzenlenen Dokuzuncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Zirve'nin açılış oturumunda Hindistan Başbakanı Narendra Modi, meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

Hindistan Parlamentosunun ev sahipliğinde "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen Dokuzuncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) Yeni Delhi'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla, Yashobhoomi Hindistan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'nde, Zirve'ye katılan meclis başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hızlandırılmasına ilişkin dört üst düzey oturumun gerçekleşeceği Zirve'nin açılış oturumunda Hindistan Başbakanı Narendra Modi, meclis başkanlarıyla bir araya geldi.