TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un makamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.