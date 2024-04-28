TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü kutladı ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 51 kiloda altın madalya kazanan Samet Gümüş'ü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Samet Gümüş'ü kutluyor, Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.