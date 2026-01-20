Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan hayatını kaybeden Ragıp Gültekin için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden ASKON Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı. Gültekin'in Anadolu iş dünyasına yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Kurucu Genel Başkanı Ragıp Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin Kurucu Genel Başkanı, değerli yol ve dava arkadaşımız Ragıp Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Anadolu iş dünyasının bir çatı altında buluşarak bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan Ragıp Gültekin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

