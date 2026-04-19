TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PAB 152. Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirme Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu'na ilişkin, "Temelinde hakkaniyet ve adalet, insan onuruna saygı ve insanları yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı yaymak ve çoğaltmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'da kurulan temasların, ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerine, daha sağlam bir parlamento kültürüne ve daha cesur insani tutumlara vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen PAB 152. Genel Kurulu'nu başarıyla tamamladıklarını belirtti.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla hazırlanan "İstanbul Deklarasyonu"nun konsensüsle kabul edilmesinin her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Genel Kurul müzakerelerinde ve yapılan toplantılarda parlamenter diplomasiye güç vermek açısından son derece kıymetli ve önemli değerlendirmeler yapıldı, çatışma alanlarında barışın tesisi, küresel ekonomi ve Orta Doğu'daki krizlerin çözümüne dair fevkalade değerli tartışmalar ortaya konuldu. Bütün bu konuşmaların özetini bir noktaya odaklamak mümkündür. Dünyanın yeni bir küresel mimariye ihtiyacı olduğu açıktır. Temelinde hakkaniyet ve adalet, insan onuruna saygı ve insanları yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı yaymak ve çoğaltmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'da kurulan temasların, ülkelerimiz arasında yeni işbirliklerine, daha sağlam bir parlamento kültürüne ve daha cesur insani tutumlara vesile olacağına inanıyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında, Genel Kurul süresince görüşlerini açıkça dile getiren tüm parlamenterlere teşekkür etti.