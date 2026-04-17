TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı Ndiaye ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Senegal Ulusal Meclisi Başkanı ile bir araya gelerek Türkiye-Senegal ekonomik ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerinin her alanda mükemmel düzeyde seyretmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Senegal ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yönünde atılacak adımlara hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, AK Parti Ankara Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, PAB Türk Grubu üyeleri, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da yer aldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
500

