TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'da Dostluk Maçını İzledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi arasında oynanan futbol maçını izledi ve dostluk mesajları verdi. Budapeşte'deki temasları sırasında Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi.

Kurtulmuş, resmi temasları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in de oynadığı futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı.

Her iki takıma da başarılar dileyen Kurtulmuş, daha sonra karşılaşmayı izledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni de ziyaret ederek, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
