TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Kocatepe'deki tören alanına gelişinin ardından, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda yer alacak sporcularla görüştü.

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'den, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünün kutlanacağı İzmir'e kadar pedal çevirecek sporculara yanlarında götürmeleri için Türk bayrağı teslim eden Kurtulmuş, daha sonra Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu başlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'deki törende, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer'in konuşma yaptığı törende, bir subay tarafından arazi tanıtıldı ve Harekat harita üzerinden anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocatepe ve Afyonkarahisar semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitlik'teki mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat

Tarihi zaferin yıl dönümüne damga vuran kare
Hakem Kurulu 4. toplantısı başladı! İşte masadaki rakam

Milyonların kilitlendiği toplantı başladı! İşte masadaki rakam
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti

Bahçeli'den Erdoğan'a sürpriz: Bizzat dinletip yorumunu aldı
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.