TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki törene katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Kocatepe'deki tören alanına gelişinin ardından, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nda yer alacak sporcularla görüştü.

Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'den, 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünün kutlanacağı İzmir'e kadar pedal çevirecek sporculara yanlarında götürmeleri için Türk bayrağı teslim eden Kurtulmuş, daha sonra Büyük Taarruz Bisiklet Turu'nu başlattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'deki törende, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi, askerler tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer'in konuşma yaptığı törende, bir subay tarafından arazi tanıtıldı ve Harekat harita üzerinden anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocatepe ve Afyonkarahisar semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitlik'teki mezarlara karanfil bıraktı.