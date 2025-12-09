Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ile görüştü

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yapıldı ve Türkiye'nin Bosna Hersek'in huzur ve istikrarına verdiği destek ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş ve Halilagic, iki ülke arasındaki ortak tarih, kültür ve coğrafya bağları ile halklar arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti. Kurtulmuş, Bosna Hersek'in huzur ve istikrarının Balkanlar ile Avrupa'nın barış ve esenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin Bosna Hersek'te ekonomik kalkınmayı, siyasi uzlaşıyı, istikrarı ve pozitif gündemi her zaman güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Kurtulmuş ayrıca Bosna-Hersek'te yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve milli çıkarları ilgilendiren hayati konularda Boşnakların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
