2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bütçe görüşmelerinin Genel Kurul'da 8 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başladığını hatırlattı.

Bugün sona erecek bütçe görüşmeleri kapsamında 13 birleşim ve 35 oturumda yaklaşık 154 saat mesai yapıldığını anlatan Kurtulmuş, 1206 sayfalık tutanak tutulduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 17 bakanımız ve 457 milletvekilimiz olmak üzere toplam 1208 söz hakkı talebi karşılanmıştır." dedi.

Genel Kurul'da daha sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi ve ilk sözü MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı aldı.

Görüşmeleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da izliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görüşmeler öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Ala da Bahçeli, Dervişoğlu ve Bakırhan ile selamlaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul Salonu'na girdikten sonra genel başkanlarla ve AK Parti Grubu ile de tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da genel başkanlarla selamlaştı.