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Tayvan ve ABD Tarife Görüşmelerinin İlk Aşamasını Tamamladı

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Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD ile gerçekleştirilen ilk tarife görüşmesinin 'sorunsuz' geçtiğini belirtti. Görüşmeler, Tayvan için yeni bir ticaret düzeninin kurulması adına bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Tayvan lideri Lai Ching-te, Washington ile Cuma günü gerçekleştirilen ilk tarife görüşmesinin "sorunsuz" geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da imzaladığı yeni kararname ile 185 ülkeye yeni gümrük vergisi tarifeleri getirmişti. Trump'ın kararıyla yüzde 32 ile en yüksek vergi oranlarından biriyle karşı karşıya kalan Tayvan, Washington ile ilk tarife görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Tayvan tarafından açıklama geldi. Tayvan lideri Lai Ching-te, Tayvan'ın ABD ile tarife görüşmelerinin ilk aşamasının "sorunsuz" geçtiğini söyleyerek, "Bu görüşmeleri, Tayvan ve ABD'nin birlikte yeni bir ticaret düzeni kurması için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Taipei'deki başkanlık ofisinde üniversite mezunları derneklerinin temsilcilerine konuşan Lai, Tayvan'ın daha önce zorlukların üstesinden geldiğini ve adanın ekonomisini dönüştürmek için krizleri fırsata çevirmek için çalışması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Tayvan'a 2 Nisan'da yüzde 32 oranında gümrük vergisi getirmiş ancak 9 Nisan'da Çin'e yönelik vergi oranını yüzde 125'e çıkarırken bu süreçte aralarında Tayvan'ın da bulunduğu ABD'ye misilleme yapmayan ülkelere yönelik vergileri ise 90 gün durdurma kararı almıştı. Tayvan ve ABD de gümrük tarifelerine ilişkin ilk görüşme, Cuma günü gerçekleştirilmişti. - TAİPEİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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