Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kütahya'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantının ardından Kütahya Valiliğini ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Musa Işın ile makamında bir araya geldi. Kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına da katılan Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Türkiye Yüzyılı'nın üretimin ve üreticinin yüzyılı olacağını ifade eden Bakan Yumaklı, 'Geldiğimiz noktada stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal hasılamız çok çok arttı. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz, dünyada da 10'uncu sıradayız. Siz bakmayın, 'Öldük, bittik, saman bile ithal ediyorlar' diyenlere. Saman hikayesine bir örnek vereceğim. Çünkü çok takmış vaziyetteyim. Türkiye'de saman üretimi, 24-25 milyon ton civarında. Geri doğru gidelim, ithal edilen saman dedikleri yıllar itibariyle 500 ton. Onun da niye olduğunu söyleyeceğim. Bir önceki yıl 2 bin 500 ton. Bir önceki yıl bin ton falan. Peki, 'Niye saman bile ithal ediyoruz' deniliyor. Çünkü Kars, Iğdır gibi sınır bölgelerde komşu olanlar alışverişlerinde bunu kullanıyorlar. Adam Kars'a gideceğine sınır bölgelerindeki sınır kapısından alıyor. Bu rakamların büyük çoğunluğu bunlar. Bir de mobilya sanayisinde kullanılan özel şeyler. Bir tarafta 500, bir tarafta 24 milyon ton. Yani, bir konu nasıl yalanla bu kadar amuda kaldırılabilir siz hesap edin. Her şeyleri böyle. Bütün her şeyleri yalan, riya ve hayal üzerine kurulu? dedi.

Muhalefetin son dönemde Türkiye'ye çok zarar verdiğini kaydeden Bakan Yumaklı konuşmasını şöyle sürdürdü 'Hakikaten son dönemde, onların verdikleri zararı Türkiye'de hiç bir dönemde verilmemişti. Böyle bir noktadalar maalesef. Yerel yönetimlerin rolü çok büyük. Ben 2022'de Ankara'ya gelmeden evvel İstanbul'da yaşıyordum. Türk tarihinin herhalde gördüğü en büyük yalancı var şu an. 4 sene önce kurulmuş bir vinç hala olduğu gibi duruyor. Hiçbir şey yapılmadı. AK Parti'nin başlattığı bütün projelerin hemen hemen hepsi yarım, bitmesine az kalmış olanları da lütfedip yapıp açtılar. Hani var ya, gelince kendi kendine duran metro. Onun da birçok durakları yok. Böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir tarafta 'İşimiz gücümüz hizmet, biz millete hizmetkar olmaya geldik' diyen bir anlayış, bir tarafta da sürekli vadeden ve hiçbir şey yapmayan. Muhataplarımız veya rakiplerimiz her şeyi kendisine mübah sayan bir anlayışa sahip. Ama her zaman için şunu gördük; doğru yanlışı yeniyor, er ya da geç. Dolayısıyla bize düşen, hani derler ya; 'Biz zaferle değil, seferle emrolunduk?. Evet öyleyiz, bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz.

ORMAN ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, parti buluşmasının ardından Kütahya'da çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman şefi Murat Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Yumaklı, Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)