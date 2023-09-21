Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği ve AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Kastamonu'ya gelen Bakan Yumaklı, şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve istekleri dinledi. Ayrıca Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün tarafından Bakan Yumaklı'ya forma hediye edildi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği ile AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde Orman Genel Müdürlüğü, Birleşik Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Ortak Komitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Bioekonomiye Geçişte Ormancılık ve Oduna Dayalı Sanayi Sektörünün Geleceği" toplantısı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IPARD Yönetim Otoritesi tarafından düzenlenen "IPARD III Programı" tanıtım toplantısına katılmak için Kastamonu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Meftun Dallı tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Yumaklı, ziyarette Vali Dallı'dan şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Vali Dallı, Bakan Yumaklı'ya ahşaptan yapılmış bir tablo hediye etti.

Daha sonra Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, ilçe belediye başkanlarıyla da görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün tarafından Bakan Yumaklı'ya isminin yazılı olduğu 37 numaralı Kastamonuspor forması hediye edildi. - KASTAMONU