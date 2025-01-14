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Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Ata Tohumu Dönemi Başlıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şubat ayından itibaren Türkiye'deki vatandaşların Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ata tohumlarına ulaşabileceğini açıkladı. Tohum ihracatının 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktığını belirten Bakan Yumaklı, sertifikalı tohum üretimine verdikleri desteğin 7 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

Şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri'nde ata tohumu dönemi başlıyor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek ata tohumlarımıza ulaşmaları ve kullanmaları mümkün olabilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

"Tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yumaklı, dünyanın 117 farklı ülkesine Türkiye'nin tohum ihraç ettiğini belirterek, "Tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin tohum konusunda net bir ihracatçı ülke olduğunu belirtmek istiyorum. Firmalarımıza, bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"Sertifikalı tohum üretimine desteklerimiz 7 milyar liraya ulaştı"

Bakanlığın 2005 yılından itibaren sertifikalı tohum üretimine destek verdiğini hatırlatan Yumaklı, "Son 4 yılda bitkisel üretim ile ilgili sertifikalı tohum üretiminin bizlerin beklentisi oranında gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Günümüz itibariyle bu konuda desteklerimiz 7 milyar liraya ulaşmış durumda" diye konuştu.

Şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatiflerinde ata tohumu dönemi başlıyor

Ata tohumlara ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugüne kadar 37 yerel ata tohumumuzun tescillendiğini belirtmiştik. Şubat ayı içerisinde bu rakamı 49'a çıkaracağız. Geliştirilmiş ata tohumlarımız vatandaşımızın çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım ve Kredi Kooperatiflerde satılması ile ilgili bir çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek ata tohumlarımıza ulaşmaları ve kullanmaları mümkün olabilecek" ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Ata Tohumu Dönemi Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Politika
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