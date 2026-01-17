Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Diyarbakır'da gazetecilerle buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Diyarbakır'da gazetecilerle buluştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyerek en düşük emekli aylığının artırılması gerektiğini vurguladı. Meclis'te yapılacak görüşmelere dikkat çekerek, emeklilere onurlu bir yaşam sağlanması için çaba göstereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da gazetecilerle bir araya geldi.

Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ve kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokrasinin önemine değinen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"16 milyon 500 bin yurttaşımızı ilgilendiren ve perşembe günü Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının 20 bin liraya bağlanmış olması önümüzdeki salı günü Meclis'te görüşülmeye başlanacak. Yaklaşık 10 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olarak nöbet tutuyoruz. Biz en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesini savunuyoruz. Bu süreci destekleyen diğer muhalefet partileriyle hatta açıklamasıyla bu süreci destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi'yle önümüzdeki salı günü, bu rakamın yükseltilmesi ve emeklilerin onurlu bir yaşam düzeyinde yaşamlarını sürdürebilecek bir noktaya yaklaşması için çaba içerisinde olacağız. Diyarbakır'dan emeklilere bu sözü veriyoruz."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Politika
