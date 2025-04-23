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Suudi Arabistan ve Hindistan'dan İkili İş Birliği Görüşmesi

Suudi Arabistan ve Hindistan'dan İkili İş Birliği Görüşmesi
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler üzerine bir araya geldi. Cidde'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili iş birliğini güçlendirme yollarını ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Prens, Cidde şehrindeki Selam Sarayı'nda Hindistan Başbakanı ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları" ele alındı.

Ayrıca taraflar, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeler ve iki ülke menfaatlerini ilgilendiren meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Hindistan Başbakanı Modi, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Konseyi'ne başkanlık etti.

Konsey üyelerinin katılımıyla gündemdeki konular görüşüldü.

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Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Politika
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