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Suriye halkı, eş-Şara'nın Türkiye ziyaretinden memnun

Suriye halkı, eş-Şara'nın Türkiye ziyaretinden memnun
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme Suriye halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme Suriye halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi Suriye halkını sevindirirken, eş-Şara'nın yanı sıra Suriye halkı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkelerine davet etti.

"Eş-Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi bizi sevindirdi"

Gerçekleşen ziyaretin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Zeynal Ali, " Türkiye'nin bize desteği bizi çok mutlu etti. Biz Türkmenler için çok güzel bir gelişme. Geçmişte çok şey yaşadık, burada kötü şeyler oldu. Eş-Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi bizi sevindirdi" dedi.

"Türkiye bize savaşta çok destek verdi, teşekkür ederiz"

Savaş sürecinde Türkiye'nin kendilerine olan desteğini dile getiren Mecid Muhammed, "Türkiye ve Suriye arasında güzel ilişkiler yaşandı geçmişte. Şimdi eş-Şara'nın Türkiye ziyareti bizim için çok iyi olacak. Ekonomi güzel olacak. Türkiye bize savaşta çok destek verdi, teşekkür ederiz" dedi.

"Türkiye ziyareti de bizler çok iyi oldu ve güzel kapılar açıldı"

Ziyaret yeni ekonomik yollar açacağını ifade eden Halid El Mahmud, "Askerlik yapmaya geldim ve rejimden dolayı memleketime gidemedim, Şam'da kaldım. Eş-Şara bizim için rabbim tarafından gönderilen bir nimet. Türkiye ziyareti de bizler çok iyi oldu ve güzel kapılar açıldı" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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