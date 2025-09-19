Suriye Dışişleri Bakanı'nın ABD Ziyareti: Yaptırımlar ve İkili İlişkiler Ele Alındı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'deki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için görüşmelerde bulunmak üzere geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Suriyeli Bakan, başkent Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Landau sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır ABD'nin Suriye ile anlamlı bir ilişkisi olmadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun liderliğinde bu durum değişiyor. Yeni hükümetle ortak çıkarlarımıza ilişkin konularda iletişim kuruyoruz. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Suriye Temsilcisi Tom Barrack ve ben Suriye Dışişleri Bakanı'nı ağırlayarak, Suriye'nin geleceği, İsrail-Suriye ilişkileri, ekonomik fırsatlar ve terörle mücadele konusunda fikir alışverişi yapmaktan memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Şeybani, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile görüşmüştü

Şeybani, dün geldiği ABD'de ilk olarak ABD Hazine Bakanlığından çeşitli yetkililerle bir araya gelmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da hazır bulunduğu toplantıda, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar ve Suriye ekonomisini küresel finans sistemine güvenli bir şekilde yeniden bağlamanın yolları ele alınmıştı. Şeybani, daha sonra Arizona Kongre Üyesi Ibb Hamada ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmüştü.

Şeybani'nin söz konusu ziyareti, 25 yıl aranın ardından Suriyeli üst düzey bir yetkilinin ABD'ye gerçekleştirdiği ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor. - WASHINGTON