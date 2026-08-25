Haberler

Suriye'den ABD'ye Teşekkür: Yaptırımlar Kalktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Suriye'yi terör listesinden çıkarmasının ardından Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yaptırımların kalktığını belirterek kalkınma ve imar vurgusu yaptı; Dışişleri Bakanı ise kararın tarihi olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD'nin ülkesini "Terörü Destekleyen Devletler" listesinden çıkarma kararının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye bugün geçmişin acı sayfasını yırtıp atarak kalkınma, inşa ve imar ufkuna doğru yola çıkmıştır. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırılmış, kısıtlamalar çözülmüştür" dedi.

ABD hükümeti dün Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarırken, artık "Terör Listesindeki Hükümetlere Yönelik Yaptırımlar Yönetmeliği" kapsamındaki yasaklara tabi olmadığını duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD'nin kararının ardından halka hitap etti. Eş- Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD yönetimine ve desteği olan tüm ülkelere teşekkür etti. Şara, "Suriye bugün geçmişin acı sayfasını yırtıp atarak kalkınma, inşa ve imar ufkuna doğru yola çıkmıştır. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırılmış, kısıtlamalar çözülmüştür" dedi.

"Uluslararası izolasyonun izlerini silmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani ise kararın 47 yıllık etiketi sona erdiren tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, uluslararası izolasyonun izlerini silmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakanlık ayrıca, kararın ekonomik toparlanma, altyapının yeniden inşası ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kontak çevirmek artık daha pahalı! Benzin 75 lira sınırına geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı zam geldi
Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Sokak ortasında can verdi
Masaj salonu maskeli fuhuş organizatörlerine darbe! 6 şüpheli yakalandı

"Masaj salonu" maskeli fuhuş organizatörlerine darbe!
Adana'da arkadaşlar arasındaki alkol tartışması cinayetle bitti

Önce öldürdüler sonra oturup başında alkol içtiler
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek çok sonra ortaya çıktı

"Mbappe'yi aldatıyor" dendi, gerçek çok sonra ortaya çıktı
Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor