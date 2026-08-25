Suriye'den ABD'ye Teşekkür: Yaptırımlar Kalktı

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD'nin ülkesini "Terörü Destekleyen Devletler" listesinden çıkarma kararının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye bugün geçmişin acı sayfasını yırtıp atarak kalkınma, inşa ve imar ufkuna doğru yola çıkmıştır. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırılmış, kısıtlamalar çözülmüştür" dedi.

ABD hükümeti dün Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarırken, artık "Terör Listesindeki Hükümetlere Yönelik Yaptırımlar Yönetmeliği" kapsamındaki yasaklara tabi olmadığını duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD'nin kararının ardından halka hitap etti. Eş- Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD yönetimine ve desteği olan tüm ülkelere teşekkür etti. Şara, "Suriye bugün geçmişin acı sayfasını yırtıp atarak kalkınma, inşa ve imar ufkuna doğru yola çıkmıştır. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırılmış, kısıtlamalar çözülmüştür" dedi.

"Uluslararası izolasyonun izlerini silmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani ise kararın 47 yıllık etiketi sona erdiren tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, uluslararası izolasyonun izlerini silmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakanlık ayrıca, kararın ekonomik toparlanma, altyapının yeniden inşası ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı