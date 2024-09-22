Sri Lanka'da Yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake Oldu

Sri Lanka'da devlet başkanlığı seçiminde yapılan ikinci sayımda Marksist eğilimli Anura Kumara Dissanayake, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Sri Lanka'da 2022 ekonomik krizinden bu yana ilk kez düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde ilk sayımda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sini alamamasının ardından ikinci sayım yapıldı. Yapılan sayım sonucu oyların yüzde 42,3'ünü alan 55 yaşındaki Marksist eğilimli Anura Kumara Dissanayake, ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Dissanayake'nin rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa oyların yüzde 32,8'ini, mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ise oyların yüzde 17'sini aldı.

Dissanayake, seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu ülkeyi düzeltebileceğimize, istikrarlı bir hükümet kurabileceğimize ve ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Benim için bu bir mevki değil, bir sorumluluktur" dedi.

Yenilgiyi kabul eden 75 yaşındaki Wickremesinghe ise, "Sayın Başkan, ikimizin de çok sevdiği Sri Lanka adlı sevgili çocuğu size sevgiyle teslim ediyorum" dedi.

Sri Lanka tarihinde ilk kez devlet başkanı ilk sayımda belirlenemedi

Sri Lanka tarihinde ilk kez devlet başkanı, ilk sayımda hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu alamaması nedeniyle ikinci sayımda belirlendi. Sri Lanka'da seçmenler oy pusulasında 3 adaya oy verirken, ilk sayımda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sini alamamasının ardından ikinci sayımla ilk iki aday arasında kazanan belirleniyor. Sri Lanka Seçim Komisyonu'na göre ülkede 17 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 75'i oy kullandı. - COLOMBO