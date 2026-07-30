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Sporcu sağlığının korunmasına yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek

Sporcu sağlığının korunmasına yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek
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Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin ön mutabakat imzalandı.

Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin ön mutabakat imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin ön mutabakat imzalandı. Düzenleme ile sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda sporcu sağlığının korunmasını esas alan yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli durum tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi için uzman hekime yönlendirilecek.

Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk, halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

Düzenleme ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak. Engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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