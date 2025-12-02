Haberler

Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın Haber Videosunu İzle
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Canlı yayında siyaset bilimci Prof. Dr. İpek Özkal Sayan'ın "Kim kiraz yedi bu sene?" sorusu Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ı sinirlendirdi. Burhan, "66 ilde don oldu. Her şeyi hükümete bağlamayın. Donu da mı hükümet yaptı, ne yapacak klima mı takacak?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

  • Sinan Burhan, 66 ilde don olduğunu belirtti.
  • Sinan Burhan, hükümetin dona karşı klima takamayacağını ifade etti.
  • İpek Özkal Sayan, çiftçinin korunması ve sigorta gerektiğini savundu.

TV100'de yayınlanan tartışma programında siyaset bilimci Prof. Dr. İpek Özkal Sayan ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan arasında gerginlik çıktı.

"HÜKÜMET NE YAPACAK, KLİMA MI TAKACAK?"

Prof. Dr. Sayan'ın "Kim kiraz yedi bu sene? Ben kirazı göremedim bile" çıkışına Sinan Burhan sert bir yanıt verdi.

Burhan, "İpek Hoca, 66 ilde don oldu. Kayısı da yemediniz bu sene. Ne yapalım? Memlekette bu sene meyve yoktu. Sizin bahçeniz yok mu, bahçelerinizde meyve var mıydı? Her şeyi hükümete bağlamayın. Donu da mı hükümet yaptı? 66 ilde afet olmuş, hükümet ne yapacak, klima mı takacak?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Sayan ise, "Az önce söyledim. Yine don olacak dedim. Çiftçinin korunması lazım, sigorta lazım dedim" diyerek görüşünü savundu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOsman Keleş:

Don olmasa zaten o kadar çok yiyorduk ki ağzımız burnumuzdan geliyordu

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Nelson Frye'ın stratejisiyle istikrarlı kazançlar elde ettim. Onunla başladım ve 312.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, onunla Whatsapp'tan (0852-9446-4893) iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

kafaya bak "sigorta lazım dedim" diyor hala. sigorta olsa ağaçlar kiraz mı verecek? yine halk kiraz yiyemeyecek.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.