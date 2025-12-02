Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

TV100'de yayınlanan tartışma programında siyaset bilimci Prof. Dr. İpek Özkal Sayan ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan arasında gerginlik çıktı.

"HÜKÜMET NE YAPACAK, KLİMA MI TAKACAK?"

Prof. Dr. Sayan'ın "Kim kiraz yedi bu sene? Ben kirazı göremedim bile" çıkışına Sinan Burhan sert bir yanıt verdi.

Burhan, "İpek Hoca, 66 ilde don oldu. Kayısı da yemediniz bu sene. Ne yapalım? Memlekette bu sene meyve yoktu. Sizin bahçeniz yok mu, bahçelerinizde meyve var mıydı? Her şeyi hükümete bağlamayın. Donu da mı hükümet yaptı? 66 ilde afet olmuş, hükümet ne yapacak, klima mı takacak?" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Sayan ise, "Az önce söyledim. Yine don olacak dedim. Çiftçinin korunması lazım, sigorta lazım dedim" diyerek görüşünü savundu.