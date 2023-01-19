Son Dakika: Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti

Son dakika: Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla birlikte 28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak işe başlayanlar bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek.

TBMM'de sözleşmelilere kadro düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi görüşüldü. Binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişine imkan tanıyan teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

YAKLAŞIK 500 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yasayla birlikte 458 bin 615 kişi kadroya geçebilecek. 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanınacak.

TÜM HAKLARA SAHİP OLACAKLAR

Kadroya geçen personeller, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklara sahip olabilecek. Öğretmenler, tayinleri konusunda, kadroya geçmeden önce sözleşmeli çalışırken doldurdukları süreyi koruyabilecek.

EBE, HEMŞİRE VE MÜEZZİNLER DE DÜZENLEME KAPSAMINDA

Vekil ebe ve hemşireler, vekil imam hatip ve müezzin-kayyımlar ile belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamına alındı.

3 YILIN ARDINDAN KADROYA GEÇİLECEK

Öte yandan yasa yürürlüğe girdikten sonra mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı aranacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.