Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler.
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik sorunudur
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika