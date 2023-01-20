Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanlara özel sosyal konut projesi başlatıyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Roman Buluşması'nda yaptığı açıklamada, 12 ilde Roman vatandaşlara özel sosyal konut projesi başlatacaklarını söyledi. Erdoğan, "Hedefimiz her Romana bir yuva. Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada Roman vatandaşlara müjdeyi verdi.

ROMANLARA ÖZEL SOSYAL KONUT PROJESİ

Erdoğan, 12 ilde Romanlara özel sosyal konut projesi başlatacaklarını belirtti. Erdoğan, "Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva... Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde sizlerden bir koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz.

"DESTEKTEN EN ÇOK ROMAN MÜZİSYENLERİMİZ YARARLANDI"

Ülkemizde önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Nice Roman sanatçılarımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde müzik susmasın diyerek 40 bine yakın müzisyenimize yakın verdiğimizi 280 milyon lira destekten en çok Roman müzisyenlerimiz yararlandı.

"MÜZE KURUYORUZ"

Şimdi de bir müze kuruyoruz. Kültür yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Roman kardeşlerimize yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programı hazırlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağlıyoruz. İŞKUR'un mesleki eğitim, girişimcilik kurslarıyla toplum yararına çalışma programında Romanlarımızın en yüksek düzeyde faydalanabilmesini temin ediyoruz. Roman kadınlarımızın üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz.

"GÜZEL SANATLAR LİSESİNİ AÇIYORUZ"

Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerinizin yetişmesini temin edecek güzel sanatlar lisesini açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapıyı genişletiyoruz. Yoğun olarak yaşadığınız yerlerde eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında Roman vatandaşlarımız geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz bu projenin kapsamı ve etkinliğini 49 ilimizde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezlerimizle arttırıyoruz."