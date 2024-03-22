Üye Girişi
Haberler

Siyasetin Üretim İçin Araç Olarak Kullanılması Eleştirisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasetin Türkiye'de amaç değil üretim için araç olarak kullanılmasını söyleyen Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, "Türkiye yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla zengin bir ülke ve bu ülkede yaşayan insanlar kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğü yaşayamıyor" dedi

Partisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üreticilere sunulan ödenek ve üretim değerinin arttırılması kadar tüketici kullanımının da aktif olması gerektiğini belirtti. Kırşehir'de halk jeotermal kaynakları neden pahalı kullanıyor diye soran Baltalık, açıklamasında, "Hayvancılık alanında önemli bir üretim şehri olan ve mandıraların bolluğuyla bilinen Kırşehir'de, neden entegre tesisler yok. İnsanlar evlerine et götürmekte zorlanır halde iken jeotermal kaynaklardan da fiyat pahalılıkları nedeniyle yararlanamıyor. Mahalli İdareler Seçimlerinin gündemde olduğu şehirde siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı tek şeyde 'Kimin galip olacağı ' iken toplumun akil insanları önemli soruları sormak ve sorunlara çözüm bulmakla ilgilenmiyor. Beş yıldızlı bir, dört yıldızlı bir oteli bulunan şehirde halk sunulan jeotermal imkanlardan tam kapasite ile faydalanamıyor. Kırşehir'de insanlar sadece şifa için kaynakları ara ara kullanırken tam da faydasını ve değerini göremiyor. Yerli turistlerin dikkatini çeken jeotermal kaynakların kapasitesinin arttırılarak şehri sıcak su kaynaklarına çevirme projesiyle neden istihdam sağlama çabasına girilmiyor" diye konuştu.

"Gerçekçi projeleri anlatın" çağrısı yapan Baltalık, "Kapı kapı gezen ve birbiri hakkında olur olmaz iddialarla vatandaşı seçim odakları gören adaylara sesleniyorum; şehriniz için çalışarak yerel kalkınma hamlesiyle içerisinde olunan ekonomik çıkmazı istihdamla kırın. Toplumun ihtiyacı olan sizin birbirinize karşı olan söylemleriniz değil. Vatandaş ek iş yaparak ay sonunu getirmeye çalışırken piyasalarda sıcak para dönmezken sizlerin seçim otobüsleriyle türkü söylemleriniz yaralara da derman olmuyor" şeklinde konuştu.

'Memleket Partisinin toplumun yaşadığı sorunlar karşısında duyarlı politikalar geliştirdiğini ve siyasetçilerin çekişmek yerine projelere kulak kabartıp toplum için çalışması' gerektiğini aktaran Baltalık, "Terör ve her türlüsünü reddediyoruz. Ayrımcı politikalar karşısındayız. Siyasetten rant elde etmeye dur diyeceğiz. Kaynakları ise liyakat ile doğru ve halkın kullanımına açacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kırşehir Türkiye Gülay Tarım Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title