Şırnak'ın Turizm Potansiyeli İçin Bakan Ersoy'a Talepler İletildi

Şırnak'ın Turizm Potansiyeli İçin Bakan Ersoy'a Talepler İletildi
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile tarihi yapıların restorasyonu ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması üzerine görüştü.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gazi Meclis'te bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Şırnak ilinde bulunan tarihi yapıların restorasyonu ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması yönünde önemli talepler dile getirildi. Milletvekili Tatar, terörden arındırılarak kalkınma sürecine hızla giren Şırnak'ın, kültürel ve turistik zenginlikleriyle hak ettiği değeri kazanması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Bakan Ersoy'a, özellikle tarihi mekanların ayağa kaldırılması ve bölge turizminin canlandırılması adına gerekli girişimlerin başlatılması yönündeki talepler iletildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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