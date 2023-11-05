Şırnak Belediyesi'nden İsrail ürünlerine boykot kararı

Şırnak Belediyesi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ürünlerini boykot etme kararı aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, ülke genelinde esnaf ve belediyeler, İsrail ürünlerini boykot etme kararı aldı. İsrail ürünlerinin boykotuna Şırnak Belediyesi de katıldı.

Şırnak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından boykot kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Belediye olarak hak ile batılın savaşında hakkın yanındayız. İsrail destekçisi ürünlere yönelik boykotta biz de varız" denildi. - ŞIRNAK