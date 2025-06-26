Şırnak'a Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin 380 Milyon TL Yatırım

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, Şırnak'ın tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanındaki öncelikli ihtiyaçları ile projeleri görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, 2025 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Şırnak'ta 104 projenin onaylandığı bildirildi. Toplam 380 milyon TL'lik yatırım hacmine sahip projelere, 182 milyon TL hibe desteği sağlanacağı kaydedildi.

Tatar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek görecek projeleri açıkladı. Tatar, "Silopi'de Yerfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi, Cizre OSB'de Çelik Silo Yem Üretim Tesisi, Kumçatı'da Süt Toplama Merkezi ile 9 adet 100 başlık büyükbaş süt sığırcılığı ahırı, 4 adet Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi, 2 adet Portatif Çadır Yatırımı, 10 adet Güneş Enerjili Sulama Sistemi, 6 adet Arıcılık ve Ekipman Desteği Projesi, 70 adet Bireysel Sulama Sistemi (52 milyon TL hibe)" şeklinde sıraladı.

Tatar, sağlanan desteklerle Şırnak'ın tarımda büyüme, üretimde güçlenme ve kırsalda kalkınma yolunda önemli mesafe kat ettiğini vurguladı. Tatar, desteklerinden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti. - ŞIRNAK