Sinop Valisi Mustafa Özarslan Kentin Ekonomisi ve Diğer Alanlar Hakkında Bilgi Aldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin ekonomisi, ticareti, balıkçılığı, tarımı, eğitimi gibi tüm alanlar hakkında bilgi aldığını söyledi. Vali Özarslan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve cemiyet üyesi gazetecileri ziyaret etti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yaptığı görüşmeler ile kentin ekonomisi, ticareti, balıkçılığı, tarımı, eğitimi gibi tüm alanlar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Vali Mustafa Özarslan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve cemiyet üyesi gazetecileri ziyaret etti. Burada gazetecilerle sohbet eden Vali Özarslan, ziyaret ve temaslarının devam ettiğini, Sinop hakkında bilgi almaya devam ettiğini ifade etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Şehrin yönetici gruplarıyla tanışıyoruz. Ziyaretlerim halen devam ediyor. Türk geleneğinde hoş geldiniz ziyaretlerini sürdürüyorlar. O ziyaretler sırasında sohbet edip, yönetici grup amirleriyle bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız belki de bu ziyaretlerin çok kısa ve rutin bir ziyaret olduğunu düşünüyorlardır ama öyle değil. Biz bu görüşmelerimizden sonra asıl gündemimiz olan Sinop'a dönüyoruz. Sinop'un ekonomisini, ticaretini, balıkçılığını, tarımını, eğitimini her bakımdan konuşuyoruz. Biz yöneticilerimizle görüşüyoruz ama önemli olan vatandaşın ne düşündüğü. Sahaya da çıkarak oradan bilgileri kontrol ediyoruz. Bu şekilde 40 günün verimli geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel de Vali Özarslan'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - SİNOP