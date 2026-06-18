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Singapur Başbakanı Wong, yarın Türkiye'ye gelecek

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Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ticaret, yatırım ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Wong'un, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurgulayan Duran, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Duran, görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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