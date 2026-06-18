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İletişim Başkanı Duran: "Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran'da ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir"

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağını duyurdu. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un 19 Haziran tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Görüşmelerde Türkiye ile Singapur arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ifade eden Duran, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini bildirdi. Duran, görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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