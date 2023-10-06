Şili Senatosu Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi İleriye Dönük Fırsatlar Sunuyor

Şili Senatosu Başkanı Juan Antonio Coloma, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ileriye dönük bir bakış açısına sahip olduğunu ve muazzam fırsatlar barındırdığını söyledi.

Şili Senatosu Başkanı Juan Antonio Coloma, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ileriye dönük bir bakış açısına sahip olduğu için muazzam fırsatlar barındırdığını söyledi.

"İnsanlar çoğu zaman geleceğin önemini göz ardı ettikleri için Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bu bağlamda gerekli bir dinamo olduğunu düşünüyorum.

Günümüzde belki de sosyal ağların etkisiyle karar almada kısa vadeli düşüncenin daha baskın hale geldiğini düşünüyorum. Baskın zihniyet, 'şu anı' önceliyor.

O yüzden Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, şimdi ve gelecek hakkında, öngörülebilir gelecekte nasıl gelişme gösterebileceği konusunda bizleri düşünmeye sevk etmesi ilginç.

Bunun daha verimli bir kalkınmaya dahil edilebilecek, her iki ülke (Şili ve Çin) ve hatta Latin Amerika için muazzam bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Santiago'dan bildiriyor. (XHTV)