Sezai Temelli: Vergi Adaletsizliği Ekonominin Düzelleşmesini Engelliyor

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, " Türkiye'de vergi adaletsizliği var. Vergi adaletsizliğinin olduğu yerde ekonominin düzelmesini beklemek beyhude bir bekleyiştir." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Temelli, teklifin kara yollarında yaşanan trafik kazalarını ve can kayıplarını önleme amacını taşımadığını savundu.

Kanun teklifinin tek amacının cezaları arttırmak olduğunu ileri süren Temelli, şunları kaydetti:

"Cezalar yoluyla adeta trafikte yaşanan sorunların çözümü bekleniyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki bu yöntem para etmiyor. Etmediğini biz trafikte yaşanan olaylardan da çok iyi biliyoruz. Cezaların caydırıcılığı önemlidir ama bu teklifte gördüğümüz cezalar bir caydırıcılık meselesinden daha çok bütçeye kaynak için üretilmiş bir teklif. Öyle cezalar var ki, diyelim ki hız sınırını 5 kilometre aştınız 2 bin lira ek ceza veriyorsunuz, 10 kilometre aştınız 4 bin lira, katlanarak gidiyor. Adeta vatandaşa tuzak kurma üzerinden hazırlanmış bir kanun teklifi var."

Sezai Temelli, trafikte yaşanan sorunların çözümü için eğitime önem verilmesi ve yolların trafiğe uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'deki vergi sistemine değinen Temelli, "Türkiye'de vergi adaletsizliği var. Vergi adaletsizliğinin olduğu yerde ekonominin düzelmesini beklemek beyhude bir bekleyiştir. Bu vergi adaletsizliğini nerede görüyoruz? Özellikle sermayeden alınan vergi ile emekçilerden alınan vergiyi karşılaştırdığınızda görürsünüz. Emekçilerin üzerindeki vergi yükü yüzde 40'ların üzerindedir. Sermayenin üzerindeki vergi yükü stopajları bir kenara koyarsanız yüzde 2'yi geçmez." diye konuştu.

Temelli, hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasını istedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, toplantının ardından bir gazetecinin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan bir heyetin İmralı'yı ziyaret edeceğine ilişkin tartışmaları anımsatması üzerine, "Henüz komisyonda bu konu konuşulmamış. Bir takvim şu anda belirlenmiş değil." ifadesini kullandı.