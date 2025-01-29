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CHP'li Oya Tekin'den eski başkana şok suçlama: BM yardım kolilerini seçimde dağıttı

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Haciz işlemi başlatılan Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi'nde Başkan Oya Tekin, daha önce CHP'den İYİ Parti'ye geçen eski başkan Akif Kemal Akay'ın seçim döneminde Birleşmiş Milletler yardım kolilerini seçim yardımı olarak dağıttığını öne sürdü.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP'den İYİ Parti'ye geçen önceki dönem belediye başkanı Akif Kemal Akay'ın seçim döneminde Birleşmiş Milletler'den (BM) gelen kolilerin seçim yardımı olarak dağıtıldığını söyledi.

CHP'Lİ SEYHAN BELEDİYESİ'NE HACİZ

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin'in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı'na, dün önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin'in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması ve Seçim Yardımı İddiası

BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN: BAZEN GÜNDE 3 HACİZ GELİYOR

Bugün öğle saatlerinde belediye önünde basın açıklaması düzenleyen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Dün makamdan alınan 2-3 koltuk 2 milyar lirayı aşan borcu tabi ki ödeyemez. Buradaki amaç bizleri iş yapamaz hale getirmek. Burada dün sembolik bir haciz uygulandı. Bizler için bu bir sürpriz değildi. Bizler sonucun buraya geleceğini biliyorduk. 9 aydır bu belediyeye her gün haciz geliyor. Bazen günde 1 bazen de günde 3 haciz geliyor. 1 Nisan itibarıyla göreve geldiğimizde bu borçlu yapıyı öğrenmiştik. Buradaki tabloyu 9 ayın sonunda ilan ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla geldiğimizde 2 milyar 467 milyon lira borcumuz vardı" ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması ve Seçim Yardımı İddiasıSeyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

"BM YARDIM PAKETLERİNİ SEÇİM YARDIMI OLARAK DAĞITTILAR"

Belediye başkanlığı seçiminde CHP'den İYİ Parti'ye geçen önceki dönem belediye başkanı Akif Kemal Akay hakkında da konuşan Oya Tekin, daha sonra şunları söyledi: "Belediyenin tüm olanaklarını seçimlerde kullanan ve öyle aşırıya gidip Birleşmiş Milletler'den gelen yardım kolilerinin üzerindeki etiketleri çıkartıp seçim yardımı olarak dağıtan bir yönetim ile karşı karşıya kalmıştık. Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Bu borç var iken tasarruf tedbirleri geldi ve sonra vergi, SGK borçları için kesintiler başladı. Tıkandık. Bir de seçim öncesi toplu iş sözleşmesi yapıldı. Toplu iş sözleşmesinde hiç olmayacak şekilde taban ücretlere yüzde 140'lara varan artış yapıldı. Bu artışlarla mali disiplin ve mali denge alt üst olmuş durumda. Biz işçi, emekçi düşmanı değiliz."

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den Haciz Açıklaması ve Seçim Yardımı İddiası

Öte yandan Başkan Oya Tekin, çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Toplantıya CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP'li Oya Tekin'den eski başkana şok suçlama: BM yardım kolilerini seçimde dağıttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

şu chp liler yeterki çıkarları bi çakışsın hepsi birbirinizn tüm kirli çamaşırlarını ortaya döküyor.

Yorum Beğen5
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