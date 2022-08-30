Serdar Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı eşsiz bir kahramanlık örneğidir

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ünsal mesajında, 30 Ağustos Zafer bayramının tarihe damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneği olduğunu bildirerek 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 26 Ağustos 1922 günü başlayan Büyük Taarruz ile vatan topraklarından düşmanın ayak izlerinin silindiğini ve Anadolu topraklarının bizlere ebedi yurt olarak kazandırıldığını ifade etti.

Kurtuluş savaşı öncülüğünde başlatılan mücadelenin çok zor şartlar altında inancını ve umudunu yitirmeden azimle, sebatla sürdürüldüğünü ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle taçlandırıldığını belirten Serdar Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu zafer Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekun verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Devletimizi tarih sahnesinden kaldırmak isteyen işgalci güçlere karşı verilen bu büyük mücadele, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik bakımından takdire şayandır. Türk milletinin göstermiş olduğu bu vatanperverlik ve kahramanlık örneği diğer milletlere de emsal teşkil etmiş ve hayranlık uyandırmıştır. 30 Ağustos zaferi aynı zamanda Anadolu'da yaşayan farklı etnik kökenlere sahip bir halkın dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin vatan sevgisi etrafında bir araya gelişinin en güzel kanıtıdır. 30 Ağustos birlik ve beraberliğin zaferidir. Büyük Zaferimizin 100. yıldönümü vesilesiyle Bu zaferin mutluluğunu bize yaşatan, bölünmez bütünlüğüyle bu ülkeyi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. ve Kardeş ülke Azerbaycan'ında İşgal edilmiş topraklarını Ermenilerden geri alınması da Türk tarihinin zafer defterine yazılmıştır. Yılardır işgal altında olan Karabağ'da kazanılan zafer en son Laçın şehrinde Azerbaycan bayrağının yeniden dalgalanması bizleri mutlu etmiştir." - IĞDIR