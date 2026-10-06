Sarıgül, emeklilere seyyanen zam ve Kızılay'dan Erzincan'a pay istedi

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, emeklilerin ekonomik durumuna değinerek, "Emeklilere derhal seyyanen bir zam yapılmasını Yeni Parti olarak beklemekteyiz." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini hatırlatarak, Türk Kızılayın önemine vurgu yaptı.

Türk Kızılayın yönetimine "soda fabrikasından elde edilen gelirden Erzincan'a pay verilmesi" için seslenen Sarıgül, "Bu paydan da Erzincan Spor Kulübü'nün mutlaka yararlanmasını şart olarak görüyor, Kızılay'ın bu isteğimizi dikkate alması ve değerlendirilmesi gerektiğine de inanıyorum." diye konuştu.

Emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Sarıgül, "Ülkeyi yönetenlerin emeklilerin içinde bulunduğu durumu artık görmelerini bekliyoruz. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek halleri kalmadı, inanın ki tahammülleri de kalmadı. Emeklilere derhal seyyanen bir zam yapılmasını Yeni Parti olarak beklemekteyiz. Memurlara refah payı artışı yapılması lazım. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Esnafların 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesini beklediğini aktaran Sarıgül, emniyet mensuplarının da maaş, çalışma koşulları, özlük hakları gibi pek çok sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Partili Sarıgül, kamuda çalışan taşeron işçilere ve uzman çavuşlara kadro verilmesi, infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına alınması gibi taleplerde bulundu.

Kaynak: AA