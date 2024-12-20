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Sarıgül: 2025 Bütçesi Adaletsiz ve Temel İhtiyaçları Karşılamıyor

Sarıgül: 2025 Bütçesi Adaletsiz ve Temel İhtiyaçları Karşılamıyor
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesinde emeklilere, esnafa ve çiftçiye yeterli pay ayrılmadığını belirtti. Bütçeyi adaletsiz olarak nitelendiren Sarıgül, vergilerin dar gelirli vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesinin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılamayan adaletsiz bir bütçe olduğunu savundu.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinden emeklilere, esnafa ve çiftçiye pay ayrılmadığını öne sürdü.

Bütçedeki vergi gelirlerinin yüzde 30'unu doğrudan, yüzde 70'ini dolaylı vergilerin oluşturduğunu anlatan Sarıgül, vergilerin dar gelirliye yük olduğunu belirtti.

CHP'li Sarıgül, bütçenin 86 milyonun hayatını etkilediğini söyleyerek, "Bütçede eğitime, sağlığa, sosyal sorunlara yeteri kadar pay ayrılmadığı için bir yandan da suçlar artıyor. Bugün eğer atanmayan öğretmen sayısı arttıysa, on binlerce taşeron işçi kadroya alınmadıysa, nedeni bu adaletsiz bütçelerdir. Bugün eğer işsizlik sorunu çığ gibi büyüdüyse, asgari ücret açlık ücreti olduysa nedeni bu adaletsiz bütçelerdir. 2025 yılı bütçesi, borç bütçesidir, faiz bütçesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika
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