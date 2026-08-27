Şam'da Visa ile ödeme: Suriye küresel finansa dönüyor

Şam'daki bir restoranda hesabı Visa kartıyla ödeyerek ülkede uluslararası kart sisteminin yeniden kullanılmaya başlanmasını sembolik bir işlemle duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD'nin Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmasının ardından tarihi bir adımı duyurdu. Başkent Şam'da Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Sufvat Reslan ile birlikte bir restoranda kahve içen eş-Şara, ödeme için nakit kullanmadı. Eş-Şara, yıllarca süren yaptırımların ardından ülkenin küresel finans sistemine entegre çabalarında yeni bir adım atarak ödemeyi Visa kartı ile gerçekleştirdi.

Öte yandan küresel dijital ödeme şirketi Visa, Suriye Merkez Bankası, Fransabank ve Paymera iş birliğiyle Suriye'de uluslararası kart işlemini başarıyla test ettiğini duyurdu. Şirket açıklamasında, bu dönüm noktasının dijital ödeme olanaklarını genişletme ve Suriye'nin küresel dijital ekonomiye bağını güçlendirme yönündeki daha kapsamlı çabaları desteklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'yi "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarırken ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin artık "Terör Listesindeki Hükümetlere Yönelik Yaptırımlar Yönetmeliği" kapsamındaki yasaklara tabi olmadığını bildirmişti. Suriye, 1979 yılından beri yaptırım listesinde yer alıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı