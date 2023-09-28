Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bahçelievler ve Atatürk Bulvarında esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bahçelievler ve Atatürk Bulvarında esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın ilk ışıklarında kentteki esnafları ziyaret etti. Beyazgül bölgede sürdürülen çalışmaları inceledi. Bahçelievler ve Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan esnafları ziyaret eden Başkan Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Şanlıurfa genelinde yapılan çalışmaları vatandaşlara aktaran Beyazgül, esnafları tek tek dolaşarak sohbet etti.

Beyazgül'ün esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA