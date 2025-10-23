Bakan Kacır: Umman ile Ticaret ve Yatırımlarda Güçlü Adımlar Atacağız

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile yaptığı görüşme sonrası, "Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna eşlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Umman'da temaslarda bulundu. Bakan Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile bir araya geldi. Bakan Kacır, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında geldikleri Umman'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said başkanlıklarında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldıklarını bildirdi.

Bakan Kacır, Ummanlı mevkidaşı ile devlet başkanlarının huzurunda endüstriyel iş birliği ile bilim, teknoloji ve yenilik iş birliği anlaşmalarını teati ettiklerini ifade etti. Görüşmede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da bulunduğunu belirten Kacır, Türkiye ve Umman iş birliğiyle ortak sanayi bölgeleri kurmak, Ar-Ge projeleri ve teknoparklar konusunda ortak adımlar atmak üzere çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Bakan Kacır, "Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MASKAT