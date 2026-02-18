Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TÜİK'in 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının son bir yılda artarak yüzde 69,4'e ulaştığını belirtti. Bakan, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' hedefleriyle daha kaliteli sağlık hizmetleri sunma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına ilişkin, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' hedeflerimizle milletimize daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlıkta memnuniyet çıtasını yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e yükseldi. Şehir hastanelerimizde yüzde 70,8, kamu hastanelerimizde yüzde 71,2, aile sağlığı hizmetlerimizde ise yüzde 70,1 memnuniyet oranına ulaştık. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' hedeflerimizle milletimize daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA " / " + Dilhan Türker Yıldız -
