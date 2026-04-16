SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun: "Kuzey Çevre Yolu genişletilmesine neden başlanmıyor?"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kuzey Çevre Yolu ihalesini eleştirerek, 'ivedi ve acil' işlerin gerekçesiyle yapılan ihalenin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen yapım aşamasına henüz geçilmediğini vurguladı.

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 'ivedi ve acil' işler gerekçesiyle yapılan Kuzey Çevre Yolu ihalesini eleştirerek, "Kuzey Çevre Yolu ihalesi de açık ihale olarak yapıldı. Yapılar ihalenin işine aradan 10 ay geçmesine rağmen halen başlanılmadı" dedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, "Bugün burada herhangi bir siyasi polemik için değil, doğrudan kamu hakkını ilgilendiren ciddi bir meseleye dikkat çekmek için bulunuyoruz.

Konu açıktır: Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı. Biz, bu konuda sorulması gereken soruları sormak zorundayız. 28 Mayıs 2025 tarihinde, Kayseri Kuzey Çevre Yolu yapım İşi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi kapsamında, yani "ivedi ve acil" işler gerekçesiyle pazarlık usulü ile yapılmıştır. Rakamlar nettir. Yaklaşık maliyet 2 milyar 762 milyon lira. Sözleşme bedeli 2 milyar 345 milyon lira. Kırım oranı yaklaşık yüzde 15. Şimdi buradan açıkça soruyoruz. Bu iş gerçekten acil miydi? Çünkü aynı iş için belirlenen süre 1030 gündür. Yani yaklaşık 3 yıl. Acil olduğu söylenen bir iş 3 yıl sürer mi? Dahası var. Bu proje, 2025 yılı yatırım programında yer alan, önceden planlanmış bir projedir" dedi.

4734 sayılı kanunun 21/b maddesinin istisnai bir düzenleme olduğunu dile getiren Altun, "Deprem, sel, afet gibi gerçekten ani ve öngörülemeyen durumlar için getirilmiştir. İhalenin gerçekleştirilme tarihinden bu yana 10 ay geçmiştir. Yapım aşamasında halen bir gelişme yaşanmadı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Gerekirse tüm ihaleleri tek tek inceleyecek, kamuoyuyla paylaşacağız. Ta ki, kamu kaynakları en doğru şekilde kullanılana kadar " diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

İsim verip 54 okulu hedef gösterenler için gereken yapıldı

Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
İstanbul'un ardından MHP Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi

İstanbul'un ardından MHP bir il teşkilatını daha feshetti
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı

Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına dayanamadı