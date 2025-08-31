Saadet Partisi'nden Gazze İçin Yardım Gemi Müjdesi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, Gazze'ye ulaştırılması amaçlanan insani yardım gemilerinin yakın zamanda yola çıkacağını söyledi.

Akın, partisinin Konya il binasında düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda, tarım ve hayvancılıkta sorunlar yaşandığını savundu.

Adil ve ekonomik düzenle toplumsal barış ve huzurun sağlanacağını aktaran Akın, "Çağımızın gereksinimlerine uygun, ülkemize sınıf atlatacak, hak ve adalet temelli plan ve projeler hazırlanmıştır. ' Türkiye Kalkınma Planı' ile milletimizden yetkiyi aldığımız andan itibaren Türkiye'mizi süper güç yapmak için kollarımızı sıvayacağız. Devletimizi ve milletimizi huzur ve saadete kavuşturmayı vazife bildik. Bu vazifemiz hamdolsun yine devam ediyor ve gayretle çalışıyoruz." dedi.

"Bu millet bu zulme asla rıza göstermez"

Akın, İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ettiğine işaret ederek, "Aziz milletimiz, tek yürek olmuş Gazze'ye 40 gemi parası topladı. İnşallah erzak doldurup bu gemileri yakın zamanda gönderecek. Çünkü bu millet bu zulme asla rıza göstermez, tarihin en şerefli milletidir, bu da zalimlere ibret olsun. Bu millet bir zulmü durdurmak istediği zaman ne yaparsanız yapın, kimseden talimat almaz, ölümü göze alır ve bu işi yapar." diye konuştu.