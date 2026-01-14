Haberler

Arıkan: Emeklilik insan hakkıdır

Arıkan: Emeklilik insan hakkıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikleri eleştirerek, emeklilerin yaşlılık aylığına mahkum edildiğini ve yapılan zamların yetersiz olduğunu söyledi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidar, 24 yıldan beri elini attığı her şeyde olduğu gibi emeklilik sistemini de yapboz tahtasına çevirdi. Yapılan son değişikliklerle emeklilerimiz yaşlılık aylığına mahkum edilmiştir. Halbuki emeklilik, bir sistemin adıdır. Emeklilik, insan hakkıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme hakkında, "Ekonomi Bakanı çalışma yaptı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklamalarda bulundu, Cumhurbaşkanı devreye girdi ve zam açıklandı. Ne kadar, 1062 TL. Allah'tan korkun. Bu zamla güya emeklimiz rahat bir nefes alacakmış. Açıklanan zam Mehmet Şimşek'in deyimiyle söylüyorum; çerez parası bile değil. Yapmayı düşündükleri zam neye karşılık geliyor merak ettik ve iktidarın işlettiği Tarım Kredi marketinden çerez aldık. İşte emeklimize 'Müjde' diye verilen zamla alınabilen bir günlük çerez bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanının sağlık için tavsiye ettiği manda yoğurdu, hurma, kestane balından değil, bir avuç çerezden bahsediyoruz. Kamudaki makam aracı saltanatı için 'Çerez parası bile değil' demişti Sayın Şimşek. İşte bu emeklinin çerezi, bu da iktidarın çerezden anladığı. Ben bu fotoğrafı, vatandaşından bu kadar uzaklaşan iktidarı, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Allah bu iktidara vicdan, merhamet versin. İktidar, 24 yıldan beri elini attığı her şeyde olduğu gibi emeklilik sistemini de yapboz tahtasına çevirdi. Yapılan son değişikliklerle emeklilerimiz yaşlılık aylığına mahkum edilmiştir. Halbuki emeklilik, bir sistemin adıdır. Emeklilik, insan hakkıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar