Saadet Partisi Lideri Arıkan'dan Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, bir katilin kişisel hezeyanı olarak geçiştirilemez. Sormamız gereken çok ciddi sorular var" dedi.

Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Grup toplantısında konuştu. Arıkan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sırasında Özgür Özel'e yapılan saldırıya değinerek, "Bu saldırı, bir katilin kişisel hezeyanı olarak geçiştirilemez. Sormamız gereken çok ciddi sorular var. Sosyal medya paylaşımlarını büyük bir hassasiyetle takip eden sistem, nasıl oluyor da kendi evlatlarına kıymış azılı bir katili takip edemiyor? Daha üç gün önce, Taksim'e yürünmesin diye onlarca barikat, onlarca güvenlik noktası oluşturan sistem, nasıl oluyor da bir katilin elini kolunu sallayarak Taksim'de dolaşmasına izin veriyor? Bu katilin kardeşinin bir açıklaması oldu. Dedi ki 'Bize bulaşmasın diye evimizi gizli tutuyorduk.' Kardeşi bile kendi çapında güvenlik önlemi alma ihtiyacı duyarken, nasıl oluyor da böylesi bir katil, böylesi kritik bir törende, ana muhalefet partisi liderine ulaşıp saldırabiliyor? Bu saldırı; ceza ve infaz sisteminin, daha doğrusu tuzun kokmaya başladığının en büyük delilidir. Bu saldırı; iktidarın ülkenin, milletin güvenliği ile değil, sadece ve sadece kendi güvenliği ile ilgilendiğinin en büyük ispatıdır" ifadelerini kullandı.

İktidarla DEM Parti arasında 'top polemiği' yaşandığını söyleyen Arıkan, "Aylardır bir numaralı gündemimiz olan yeni çözüm süreci, 'topun kimde olduğu' tartışmalarına kadar indi. En başından beri bu sürecin şeffaf olması, tüm aktörlerin sürece dahil edilmesi, sürecin kimsenin vicdanına ve hesabına hapsedilmemesi gerektiğini söylüyoruz. İşte buyurun; Meclis'ten, milletten kaçırılarak konuşulan konunun geldiği yer burası. Uyarıyoruz, şeffaf olun ve bu konuyu milletin evine, Meclis'e getirin" diye konuştu.

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, "Enflasyon yüzde 30'muş, yüzde 40'mış, bunlar kağıt üzerindeki rakamlar. Gerçek enflasyon markette, pazarda, mutfakta. Gerçek enflasyon ocakta kaynamayan tencerede" diye konuştu. Arıkan şöyle devam etti:

"Asgari ücrete artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin, emekli için memur için kamu işçileri için temmuz ayını beklemeyin. Enflasyon kayıplarını telafi edecek şekilde, ücretler bir an evvel güncellenmeli, gerekli zamlar yapılmalıdır."

Arıkan, yaklaşan Kurban Bayramı için emeklilere 1 tam maaş ikramiye verilmesini isteyerek, "Emekliye bir maaş ikramiye verin, emeklinin ahını değil duasını alın" dedi. - ANKARA