Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan Can Atalay açıklaması

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Can Atalay ile fikren bağdaşan yanım yok. Seçim olduğu zaman Can Atalay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminini yapardı, sonra parlamento dokunulmazlığını kaldırırdı, yeniden cezaevine giderdi. Sürecin böyle işlemesi lazımdı." dedi.

Özdağ, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 85 milyon nüfusun 10 milyonunun zengin olduğunu ve her gün daha da zenginleşeceğini, diğer insanların ise fakir yaşamaya devam edeceğini savundu.

Türkiye'de yargıyı eleştiren Özdağ, "Yargı bağımsız, tarafsız ve objektif değildir. Bazı davalarda yargı tamamen siyaset kurumunun elindedir." ifadesini kullandı.

???????Özdağ, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararlarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Ülkü Ocaklarında yöneticilik yaptım. 12 Eylül'de idamla yargılandım, 7,5 sene hapis yattım Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile parti kurduk. Can Atalay ile fikren bağdaşan yanım yok. Seçim olduğu zaman Can Atalay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminini yapardı, sonra parlamento dokunulmazlığını kaldırırdı, yeniden cezaevine giderdi. Sürecin böyle işlemesi lazımdı."