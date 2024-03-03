Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eleştirilere cevap verdi

Güncelleme:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi. Karamollaoğlu, eleştirilere cevap vererek, hızlı trenin kendisine karşı olmadığını, önceliğine karşı olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım törenine katılmak üzere Ankara'dan Sivas'a, daha önceleri eleştirdiği yüksek hızlı trenle geldi.

Kentte bir restoranda basın mensupları ve partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, açıklamalarda bulundu. Daha önceleri Sivas'ta düzenlediği mitingde Sivas'a yapılan yüksek hızlı tren için, "Bu hizmet değil, göçü hızlandırır" diyen Karamollaoğlu, eleştirdiği ve dün kullandığı yüksek hızlı tren için gelen eleştirilere cevap verdi. Karamollaoğlu, "'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi.

"Hızlı tren Sivas'a yeni bir iş imkanı tanımıyor" diyen Karamollaoğlu, "İstihdam imkanı tanımıyor. 1939'larda diğer tren yolu Sivas'a kadar gelmişti. Onunla birlikte cer atölyesi kuruldu. 7 bin 500 kişinin çalışmasına imkan verildi. Hızlı tren Sivas'a geldi. 7 bin 500 hiç oldu. Ben Devlet İstatistik Enstitüsü'nün raporlarına bakıyorum. 1950'lerde Sivas 12 milletvekili çıkartabiliyordu. Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisiydi. Benim seçildiğim dönemde 450 milletvekilinden 9'u Sivas'tan çıktı. 91 seçimlerinde bu 9 milletvekilinin, ittifak yapıldığı için 5'i Sivas'tan çıktı. 94 seçimlerinde de aynısı oldu. Şimdi milletvekili sayısı 600'e çıktı, Sivas'ın payına düşen 5 milletvekili. Allah'tan korun be. Sivas'a hizmet kim siz kimsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki, önceliğine karşıyım"

"Onun için demiştim 'Sivas'a hızlı treni getirirseniz Sivas'tan kaçış hızlanır ve kolaylaşır.' Ben de hızlı trene bindim Sivas'a geldim" açıklamasında bulunan Karamollaoğlu, "Elbette böyle bir imkan varken ben bu imkanı rafa kaldıracak değilim. Ben hızlı trenin kendisine karşı değilim ki, önceliğine karşıyım. Öncelik Sivas'ta yeni istihdam imkanı sağlayacak yatırımlara verilmeliydi. Sivas'ın merkez nüfusu 350 bin civarında. Toplam nüfus yaklaşık 650 bin civarında. Bir zamanlar Türkiye'nin nüfusu 35 milyonken Sivas'ın nüfusu 700 bine kadar çıkmış. Ne oldu da birdenbire Sivas boşaldı. Bunun tedbirini almakla mükellefiz. 'Hem hızlı trene karşı olacaksın hem de Sivas'a hızlı trenle geleceksin.' Ben aptal değilim elbette sunulan bütün imkanlardan yararlanırım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ankara Sivas Ulaşım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu sene fitre ne kadar 2024? Fitre ne zaman verilir? Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'i | Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Mart günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 3 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi? Hükmü Pekmezci kimdir? MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? Hamdi Doğan kimdir? MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan kaç yaşında, nereli? Adnan Doğu kimdir? MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 MART | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ABD seçimleri ne zaman 2024? ABD seçimleri yapıldı mı, hangi tarihte yapılacak? Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler saat kaça kadar açık, açılıyor mu? Yarın hangi sınav var? Yarın ne sınavı, hangi ÖSYM sınavı yapılacak? 3 Mart tarihinde ne sınavı yapılacak 2024? Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title