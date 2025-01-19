Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Maden İşçileriyle Buluştu

Zonguldak'ta partisinin il başkanlığı kongresine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kongrenin ardından özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağına inerek işçilerle buluştu.

Saadet Partisi Zonguldak 7. Olağan İl Başkanlığı kongresine katılan Mahmut Arıkan, kongrenin ardından Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki bir maden ocağına hareket etti. Özel bir şirket tarafından işletilen ocağa bareti ve madenci kıyafetleriyle inen Arıkan, yer altında maden işçileriyle buluştu.

Kömür vagonları arasında ilerleyen Arıkan, işçilerle sohbetinde de çalışma şartlarına ve madencilik mesleğinin önemine dair vurgu yaptı. Arıkan, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yer üstüne çıkarak madenden ayrıldı. - ZONGULDAK