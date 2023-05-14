Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu oyunu Ankara'da kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara Çankaya Lisesi'nde oyunu kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için Ankara Çankaya'da bulunan Çankaya Lisesi'ne gelen, Genel Başkan Karamollaoğlu, "1048" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tokalaştı. Karamollaoğlu gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Karamollaoğlu kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu oy kullanmasının ardından şu ifadelere yer verdi:

"Oyumuzu kullandık son üç ayı oldukça yoğun bir çalışma içinde geçirdik. Milletimize biz hangi konuları nasıl düzelteceğimizi anlatmaya çalıştık. İktidar partisi de aynı şekilde, onlarda ciddi bir çalışmanın içine girdiler. Milletimiz, son tercihini bugün belirleyecek, öyle ümit ediyoruz. Gece yarısına doğru bütün sandıklar açılmış olacak sayılar hemen hemen tamamlanmış olacak. mühim olan memleketimizin, milletimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi. Cenabı Hak'tan bütün çalışmalarımızı neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını diliyorum". - ANKARA